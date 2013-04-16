版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 07:59 BJT

台湾经济指标预测--4月17日至5月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
    
 *  4月22日当周
 日期    当地时间  经济指标            公布月  预估值               前值
                                           分          
   4/22      1600           外销订单      3月      --   -14.5%(年变动率)
   4/22      0830         季调失业率      3月      --              4.16%
   4/23      1600           工业生产      3月      --  -11.45%(年变动率)
   4/25      1610           M2年增率      3月      --   +3.53%(年变动率)
 
  *  5月6日当周      
 日期    当地时间  经济指标            公布月分   预估值             前值
 5/6     1610      外汇存底               4月底       --    4,018.9亿美元
 5/6     0830      消费者物价指数(CP        4月       --  +1.39%(年变动率
                   I)                                                   )
 5/7     1600      出口                     4月       --  +3.3%(年变动率)
    
 *  5月20日当周
 日期    当地时间  经济指标     公布月分   预估值                   前值
  5/20   1610      经常帐         第一季       --        顺差159.6亿美元
 --      --        国内生产总     第一季        --        +3.72%(统计值)
                   值(GDP)                          
 --       --           重贴现率     第二季    1.875%             1.875%
    
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐