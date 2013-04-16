《汇市简讯》澳元和新西兰元受亚洲日圆交叉汇率的流动影响

0514GMT

* 在稍早跌至低点后，有来自日本对澳元/日圆和新西兰元/日圆的不俗买盘

* 澳元/日圆在触发100日圆下方的停止单后跌至99.23的低点，新西兰元/日圆报80.86

* 空头因此回补澳元/美元和新西兰元/美元

* 新西兰元/美元在0.8375下方至0.8378有停止单

* 新西兰元/美元在0.8500前有部分卖单，上方有部分停止单

* 澳元/美元在1.0300前有买兴，下方有部分停止单

* 澳元/美元在1.0400前和附近有卖单，上方有部分停止单。(完)

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