《全球市场》投资人大抛黄金和原油，受成长放缓忧虑冲击

美元最低跌至95.67日圆 ，早前欧元兑日圆 亦触及125的低点，但美元勉力回升近2日圆，最新报97.55日圆，欧元也反弹至127.53日圆。

“已建立的大规模资产仓位将被轧平，”东京瑞银集团外汇交易主管Hiroshi Maeba说，他指出股市近期因为对经济成长的乐观情绪而上扬。“因此鉴于有不少日圆空仓建立，日圆有可能略微走坚。”

周一的数据显示美国纽约州制造业增长放缓，显示美国经济在步入第二季的关口动能有所降低，中国公布的数据则显示，中国经济增长今年第一季意外步履蹒跚。

金价急跌打击对金属价格敏感的澳洲股市 ，但澳股后来收复部分失地，跌幅缩窄至0.3%。