《全球市场》投资人大抛黄金和原油，受成长放缓忧虑冲击

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美元最低跌至95.67日圆 ，早前欧元兑日圆 亦触及125的低点，但美元勉力回升近2日圆，最新报97.55日圆，欧元也反弹至127.53日圆。
“已建立的大规模资产仓位将被轧平，”东京瑞银集团外汇交易主管Hiroshi Maeba说，他指出股市近期因为对经济成长的乐观情绪而上扬。“因此鉴于有不少日圆空仓建立，日圆有可能略微走坚。”
周一的数据显示美国纽约州制造业增长放缓，显示美国经济在步入第二季的关口动能有所降低，中国公布的数据则显示，中国经济增长今年第一季意外步履蹒跚。
金价急跌打击对金属价格敏感的澳洲股市 ，但澳股后来收复部分失地，跌幅缩窄至0.3%。
日本股市日经指数 亦缩减早前跌幅至0.1%，之前跌幅最高达2%，因日圆反弹，损及市场人气。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。