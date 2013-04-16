《美国FED焦点》美联储权衡何时收紧政策之际，就业参与率创34年低位

“我们要怎样吸引那些人回到职场？”Levin问道。“正确的政策处方或许是，设定一个暂低于正常失业率的失业目标。”Levin直到去年还协助美联储主席贝南克和副主席叶伦，做沟通政策的策略。

联储官员估计，做为其长期目标的所谓正常失业率约在5.6%。

Brandeis大学财政学教授Catherine Mann警告称，Levin-Erceg策略所追求的，或导致美联储忽略宽松政策可能引发资产价格泡沫的风险。

“处方是进一步量化宽松，但这种策略忽略了政策正促进金融崩溃的发展，”她说。

而据前欧洲央行管委欧菲尼德斯的看法，更重要的是，美联储的傲慢恐有释出通胀恶魔的风险。