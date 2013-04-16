《美国FED焦点》美联储权衡何时收紧政策之际，就业参与率创34年低位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“我们要怎样吸引那些人回到职场？”Levin问道。“正确的政策处方或许是，设定一个暂低于正常失业率的失业目标。”Levin直到去年还协助美联储主席贝南克和副主席叶伦，做沟通政策的策略。
联储官员估计，做为其长期目标的所谓正常失业率约在5.6%。
Brandeis大学财政学教授Catherine Mann警告称，Levin-Erceg策略所追求的，或导致美联储忽略宽松政策可能引发资产价格泡沫的风险。
“处方是进一步量化宽松，但这种策略忽略了政策正促进金融崩溃的发展，”她说。
而据前欧洲央行管委欧菲尼德斯的看法，更重要的是，美联储的傲慢恐有释出通胀恶魔的风险。
“当前的挑战是，不要因为对货币政策可将失业率引导至多低水准过于自信，而引起通胀，重蹈20世纪次严重政策错误的覆辙，”他表示。(完) (编译 侯向明/许娜/王翔琼/张若琪 审校 高琦/杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。