国际油市：布兰特原油跌破100美元，为九个月来首见

美国5月原油期货 跌1.09美元至每桶87.62美元，最低曾至86.06，为2012年12月以来最低。油价料将创下12月以来最长跌势。

“今年伊始时基本面不算强劲，但(投资者)只看到市场的所有偏多因素。但随着时间流逝，有愈来愈多的空头因素，我认为(中国数据)等于是最后致命的一击，”三菱商事石油风险主管Tony Nunan表示。

“欧洲情况一团乱，而这是意料中的结果，而美国非农就业报告又很糟糕，这使我们对美国经济的乐观情绪化为乌有，如今中国的成长速度也不像大家想的那么快，于是大家都转为偏空立场。”

油价周一下滑约3%，之前数据显示，全球第二大石油消费国中国的经济增长在今年第一季意外放缓，从去年第四季的成长7.9%放慢至7.7%，低于增长8%的预估。

而上周国际能源署(IEA)、美国能源资料协会(EIA)和石油输出国组织(OPEC)调降2013年全球石油需求增长预估，已经让市场如惊弓之鸟。

3月中国表观石油需求降至七个月低位；美国原油库存则因国内产量激增而扩大至30年高位。

此外，美国地区制造业报告显示成长步伐放慢，上周的零售销售数据也不如人意。

市场目前正在等待美国一周石油库存数据以便从中寻找线索。路透调查初步预估结果显示，美国4月12日当周原油库存料增加140万桶。(完)

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