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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 13:50 BJT

台湾股市：逆转收高，投资人买进跌深个股

路透台北4月16日 - 台湾股市周二收高0.5%，表现优于其他亚洲市场，投资人买进台积电 等跌深个股。

加权股价指数 扳回稍早跌势，三个交易日来首次收高，报7,801.05点。

台积电收高1.1%，逆转盘中跌势。

电子类指数 跳升0.7%，金融保险类指数 升0.2%。

初步数据显示，大盘成交值 为633.74亿台币，上交易日为658.76亿台币。(完)
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