台湾货币市场：4月17日及本提存期资金预期变化一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月17日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期669.2亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)6,970.8亿台币 :
04/18 5,047.00亿台币
04/19 3,653.15亿台币
04/22 7,173.00亿台币
04/23 1,507.00亿台币
04/24 7,034.65亿台币
04/25 3,883.85亿台币
04/26 1,521.00亿台币
04/29 3,192.05亿台币
04/30 1,151.00亿台币
05/01 2,673.10亿台币
05/02 28.00亿台币
05/03 107.00亿台币
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。
04/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。
--国库券到期600亿台币
04/24 财101-4期国库券到期，金额300亿台币，天期为273天期。
04/30 财101-7期国库券到期，金额300亿台币，天期为182天期。
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素:
--4/24: 财政部发行102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，23日标售。
--4/26: 财政部发行20年期102/3R期公债，金额300亿台币，23日标售。
--5/2 : 财政部发行财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，4月30日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。