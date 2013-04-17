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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 09:23 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )     ==============
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  一、新债发行：
 
  中国财政部300亿元人民币七年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值3.31%
  南方航空集团18亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和建设银行主承 
  华电国际  35亿元三月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承 
  国家电网100亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和广发银行主承
  重钢西昌矿业1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承
  天士力集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
  众和股份 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，民生银行主承                   
  上海紫江集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承
  上海电气集团25亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和平安银行主承
  中国黄金集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承
  内蒙古地质矿产集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承
  江苏沙钢集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，农行和中行主承
  南通产业控股集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
  浙江吉利控股集团15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和兴业银行主承  
  四川达州中小企业2.5亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA)，恒丰银行主承             
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  二、新债上市：

  五矿集团20亿元六个月期超短融011333005，票面利率3.70%
  沙钢集团淮钢特钢4亿元一年期短融041366008，票面利率4.89%
  内蒙古博源控股集团7亿元一年期短融041364015，票面利率4.70%
  天津城市基建投资集团44亿元五年期中票1382163，票面利率4.82%
  伊泰B 25亿元五年期中票1382164，票面利率4.95%
  太阳纸业 8亿元三年期中票1382166，票面利率5.09%
  百联集团10亿元三年期中票1382165，票面利率4.46%
  财政部300亿元一年期国债130007，票面利率2.62%
  国家开发银行60亿元三年期固息债130219，票面利率3.6790%
  国开行60亿元五年期固息债130220，票面利率3.89%
  国开行60亿元七年期固息债130221，票面利率4.0662%
  国开行60亿元10年期固息债130222，票面利率4.15%
  合肥工业投资控股10亿元七年期固息债1380129，票面利率6.30%
  营口经济技术开发区9亿元七年期固息债1380149，票面利率6.17%
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  三、缴款： 
    
  财政部150亿元九个月期贴现国债139901，发行价98.016元
  新乡投资集团9亿元七年期固息债1380159，票面利率5.85%
  临沧国资经营公司5亿元七年期固息债1380153，票面利率6.58%             
  国电集团60亿元九个月期超短期融资券
  中国交建  20亿元九个月期超短融
  中国供销集团10亿元九个月期超短融
  安阳钢铁集团15亿元一年期短融 
  宁波亚洲浆纸业有限公司5亿元一年期短融
  天津渤海国资经营管理公司50亿元五年期中票
  日照港集团12亿元七年期中票   
  中航国际控股6亿元五年期中票
  申能集团5亿元三年期中票
  中国新兴集团10亿元五年期中票
  湖北恒信德龙实业3亿元三年期中票
  攀钢钒钛 27亿元三年期中票
  大全集团3亿元三年期中票
  长江三峡集团50亿元五年期中票
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  四、还本付息：
    
  中信证券  50亿元三个月期短融071303001到期兑付，票面利率4.09%
  广发证券 30亿元三个月期短融071304001到期兑付，票面利率4.08%   
  中国铁建  10亿元六个月期超短融011239001到期兑付，票面利率4.05%   
  财政部260亿元20年期固息国债030003付息，票面利率3.40%
  国家电网50亿元10年期固息债1280106付息，票面利率4.99%
  国家电网100亿元15年期固息债1280107付息，票面利率5.26%
  安阳投资10亿元七年期固息债1280109付息，票面利率8.00%         
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
 --国际货币基金组织(IMF)周二下调对今明两年全球经济增长的预测，考虑进美国大幅削减政府支出和身陷衰
退的欧洲最近遇到的困难。 
    
 --上海证券报周三报导称，券商资管与私募基金2013年加快发行脚步，其中券商资管在一季度创出发行数量
新高达168只，并远远超过公募基金的成立数量。不过，券商资管的整体业绩在一季度仍表现不佳。
        
 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告
 汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值                           (3月为51.7)
 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润                (1-2月为17.2%)
 汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值 
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
                                                                             
 
 (整理 曹巍浩；审校 李宏薇/边竞)

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