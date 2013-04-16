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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 14:38 BJT

全球金市：金价由两年低点温和反弹，市场气氛仍审慎

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1359.51 6.76 +0.50 -18.81

现货银 22.90 0.32 +1.42 -24.37

现货铂金 1426.74 25.24 +1.80 -7.05

现货钯金 671.50 19.50 +2.99 -2.96

COMEX期金 1360.40 -0.70 -0.05 -18.82 125101

COMEX期银 22.89 -0.48 -2.04 -24.30 27052

汇率

欧元/美元 1.3069

美元/日圆 97.37

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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