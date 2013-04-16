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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 14:29 BJT

日本股市：日经指数连跌第三日，但日圆走软提振股指削减部分跌幅

路透东京4月16日 - 日本股市日经指数周二连续第三个交易日下跌，收低0.4%，全球经济成长担忧打压市场人气，但股指扳回部分稍早跌幅，日圆再度走软提供支撑。

日经指数 收低54.22点至13,221.44点；东证股价指数 跌1.3%至1,119,20点。(完)
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