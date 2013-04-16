台湾汇市：台币大致收在平盘，后续关注韩元续弹力道

* 台股翻红、韩元续弹激励台币主要交投趋升 * 市场观望气氛尚未退散 * 明日主要交投在29.900上下 路透台北4月16日 - 台币兑美元 周二微贬0.1分。交易员认为，午后韩元反弹 走升、台股逆转收红，激励台币主要交投由多头势略胜一筹，不过盘中升破29.900后吸引部 分进口商进场买美元，央行也顺势在尾盘收回升幅转为小贬，台币后市将关注韩元续弹力道 。 汇银人士指出，人民币兑美元 连续三日续创汇改以来新高，令短线台币主要 交投易升难贬，而台币近期重要指标韩元午后出现续弹力道，引领台币创一周盘中高位，不 过在朝鲜半岛紧张情势尚未排除之际，又爆发美国波士顿马拉松爆炸事件，市场观望气氛始 终未退散，外资进出表现仍显淡静，料明日主要交投落在29.900上下。 今天台币在台北外汇创逾一周盘中高位，前波盘中高位为4月3日的29.832。不计央行开 盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.88-29.940，上日则在29.920-29.960间。 “短线台币还是会跟着韩元走!”一大型金控旗下银行交易员说。 部分交易员也表示，韩元 若升破当初起贬点1,110价位的话，可能会再带动 一波台币涨幅，然央行在29.900下方较为积极进场阻升，央行先守住29.900的意图颇为明显 。 人民币兑美元即期 周二跟随中间价连续第三日创出历史新高。尽管在岸市场 美元价格低于离岸市场价格，一度提振境内美元买盘，但净结汇压力不减，人民币整体仍呈 现坚定走升态势。 受美国爆炸事件影响，台湾股市 盘初下跌0.94%，盘中跌幅逐渐收敛，终场逆势 收涨0.48%报7,801.05点；外资及陆资今日在台股卖超16.35亿台币，连续三个交易日卖超， 金额累计72.7亿。 韩国韩元兑美元 周二收高，升至两周高位，因外资持续解除美元多头部位，且有 出口商兑换合约款项需求。 美国总统奥巴马称仍不清楚波士顿爆炸事件的元凶和原因，美国将彻查。 一名白宫官员也表示，白宫尚不清楚是何人计划并实施了波士顿马拉松赛爆炸案，但正在按 “恐怖行为”进行处理。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期报价折价幅度变 化不大，其中指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.865左右，较上日收市 价29.885附近微升。 本周重要数据及事件尚包括周二稍晚IMF首席经济学家布兰查德就全球经济展望召开新 闻发布会、美联储理事杜克在美国银行家协会政府关系峰会讲话、欧洲央行总裁德拉吉参加 欧洲议会辩论、美国公布3月CPI；周三欧洲央行执委普雷特发表演讲、国际货币基金组织(I MF)公布关于国际金融系统风险的年度报告、加拿大央行利率决策、英国央行利率决策、美 联储褐皮书；周四G20财长和央行总裁会议(至周五)、IMF24国集团主席召开新闻发布会、美 国一周初请失业金人数；周五美联储理事史坦发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.928 29.927 29.865-29.960 29.960 6.68 6.01 元太外汇经纪公司 29.900 29.896 29.865-29.936 29.929 4.33 2.85 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.190/-0.165 -0.180/-0.160(完)