澳洲股市：收低，金矿商股价重挫

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼4月16日 - 澳洲股市周二扳回部分跌势，收低0.3%，金价大跌再加上主要出口市场中国的成长疲弱，凸显出全球忧虑。
波士顿马拉松爆炸事件也打击市场信心。该事件造成三人死亡逾百人受伤。
金矿商受重创，Evolution Mining Ltd 挫跌18.1%，Newcrest Mining Ltd 重挫5.1%，Regis Resources Ltd 跌2.5%。
根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 收低17.1点，报4,950.8点，盘中曾低见4,914点。该指数周一下跌0.9%，创3月18日以来最大单日跌幅。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。