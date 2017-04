澳洲股市：收低，金矿商股价重挫

路透悉尼4月16日 - 澳洲股市周二扳回部分跌势,收低0.3%,金价大跌再加上主要出口市场中国的成长疲弱,凸显出全球忧虑。

波士顿马拉松爆炸事件也打击市场信心。该事件造成三人死亡逾百人受伤。

金矿商受重创,Evolution Mining Ltd 挫跌18.1%,Newcrest Mining Ltd 重挫5.1%,Regis Resources Ltd 跌2.5%。