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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 14:38 BJT

澳洲股市：收低，金矿商股价重挫

路透悉尼4月16日 - 澳洲股市周二扳回部分跌势，收低0.3%，金价大跌再加上主要出口市场中国的成长疲弱，凸显出全球忧虑。

波士顿马拉松爆炸事件也打击市场信心。该事件造成三人死亡逾百人受伤。

金矿商受重创，Evolution Mining Ltd 挫跌18.1%，Newcrest Mining Ltd 重挫5.1%，Regis Resources Ltd 跌2.5%。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 收低17.1点，报4,950.8点，盘中曾低见4,914点。该指数周一下跌0.9%，创3月18日以来最大单日跌幅。(完)
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