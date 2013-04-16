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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 14:39 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元和欧元兑日圆均上扬

0601 GMT -

* 美元兑日圆涨0.71%，欧元兑日圆攀升1.03%，澳元兑美元涨0.48%，欧元兑美元亦涨0.27%

* 亚洲股市涨跌不一，日经指数缩减跌幅，传言称有官方买盘介入

* 现货金价格较早前触及的两年低点1,321.35涨逾1%，白银、铂金、钯金均反弹

* 美元兑日圆脱离95.67的低点，受期权相关需求支撑

* 今日将公布的经济数据包括英国CPI/PPI,欧元区消费者物价调和指数(HICP)、德国ZEW经济景气指数、美国CPI、房屋开工和工业生产(完)
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