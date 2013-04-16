澳新汇市：澳元和新西兰元小幅回升，上日大跌后低接买盘浮现

"抛压之密集令澳元大幅超卖，目前澳元出现回调，"新加坡一家投行的交易员说。

“未来几天汇价将出现一些盘整，有可能较当前水准涨跌约50个点子。”

交易员指出，1.0370美元附近有澳元卖单，技术图表显示阻力位在1.0400美元，为始于上周所及三个月高位1.0583美元跌势的38.2%回档位。

新西兰元兑美元 反弹0.01美元至0.8481。技术支撑位约在0.8420/25美元，为3月至4月涨势的50%回档位，那波涨势的起始位构成趋势支撑。

希望逢低买入的国内出口商需求，以及传言主权投资者的买盘，均扶助新西兰元。

澳元和新西兰元兑日圆的反弹幅度最大，跳涨近2%，因市场揣测日本当局不希望日圆上涨过快而影响货币刺激措施的效果。

新西兰元兑日圆 涨至82.64日圆，自周一触及的约80.70日圆反弹，仍远低于上周创下的约86.40日圆的五年高点。

澳元兑日圆 涨逾100日圆，上周曾最高涨至105.43，为2008年以来最高位。