澳新汇市：澳元和新西兰元小幅回升，上日大跌后低接买盘浮现

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
"抛压之密集令澳元大幅超卖，目前澳元出现回调，"新加坡一家投行的交易员说。
“未来几天汇价将出现一些盘整，有可能较当前水准涨跌约50个点子。”
交易员指出，1.0370美元附近有澳元卖单，技术图表显示阻力位在1.0400美元，为始于上周所及三个月高位1.0583美元跌势的38.2%回档位。
新西兰元兑美元 反弹0.01美元至0.8481。技术支撑位约在0.8420/25美元，为3月至4月涨势的50%回档位，那波涨势的起始位构成趋势支撑。
希望逢低买入的国内出口商需求，以及传言主权投资者的买盘，均扶助新西兰元。
澳元和新西兰元兑日圆的反弹幅度最大，跳涨近2%，因市场揣测日本当局不希望日圆上涨过快而影响货币刺激措施的效果。
新西兰元兑日圆 涨至82.64日圆，自周一触及的约80.70日圆反弹，仍远低于上周创下的约86.40日圆的五年高点。
澳元兑日圆 涨逾100日圆，上周曾最高涨至105.43，为2008年以来最高位。
澳新两币兑欧元、瑞郎和英镑亦小幅反弹，但仍在对本周迄今录得的沉重跌幅展开整理。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。