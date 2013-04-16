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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 15:07 BJT

东京汇市：美元兑日圆反弹，市场仍关注大宗商品走势

纽约      当日     今年来    2012年
                               最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                           
 欧元/美元                       1.3068    1.3034     +0.26     -0.95    1.3194
 美元/日圆                        97.53     96.75     +0.81    +12.44     86.74
 欧元/日圆                       127.46    125.64     +1.45    +11.36    114.46
 美元/瑞郎                       0.9303    0.9311     -0.09     +1.62    0.9155
 英镑/美元                       1.5290    1.5283     +0.05     -5.91    1.6251
 美元/加元                       1.0232    1.0254     -0.21     +3.13    0.9921
 澳元/美元                       1.0368    1.0311     +0.55     -0.24    1.0393
 新西兰元/美元                   0.8473    0.8405     +0.81     +2.29    0.8283
 澳元/日圆                      101.110    99.280     +1.84    +12.18    90.130
 新西兰元/日圆                   82.620    80.910     +2.11    -41.33   140.820
 英镑/日圆                       149.13    147.26     +1.27     +5.90    140.82
 澳元/新西兰元                   1.2232    1.2256     -0.20     -2.46    1.2540
                                                                               
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
 (完)
            
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 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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