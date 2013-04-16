中国股市：沪综指小幅收涨终结三连跌，地产股引领大盘技术性反弹

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月16日 - 中国股市沪综指周二收盘小幅上涨，因大盘在连续三天下跌后存在技术性反弹需要，地产基建板块表现不俗。不过市场人士表示，在基本面预期较为悲观的情绪支撑下，当前市场下跌的趋势并未改变，料短期反弹力度不会很大。
沪综指 收报2,194.846点，涨12.904点或0.59%；上证地产类指数 收盘大涨3.8%。上海A股今日成交额为667亿元人民币，上日为579亿元。
“今天就是一个技术性的反弹吧，不过也是反弹无力，趋势性下跌的势头短期难以改变。”日信证券策略研究员付豪杰认为。
沪深300指数 收涨0.93%，报2,459.592点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,451.0点，涨0.71%，成交量为655,208手。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。