欧洲汇市：瑞郎兑美元上扬，投资人风险胃纳降低

从黄金到石油等大宗商品扳回部分跌幅，但走势仍旧震荡，受到中国和美国成长放缓的忧虑冲击。

波士顿马拉松终点线前发生两起爆炸事件，造成三人死亡，超过百人受伤。更增添了市场的不安。

瑞士将在0715GMT公布3月生产者/进口物价，而瑞士央行的丹亭(Jean-Pierre Danthine)将于1630GMT在日内瓦讲话。

0635GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘上涨0.2%，报0.93015。

瑞郎兑欧元下跌0.1%。(完)

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