基金产业：金价急跌令众多基金大感意外--知名基金经理人Burbank

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透波士顿4月15日 - 长期投资黄金的知名对冲基金经理人John Burbank指出，黄金近期大跌，令许多投资人大感意外，经济出现好转及大宗商品价格整体下跌，皆打击金价。
Burbank形容上周金价大跌“出乎意料的发展”，令一些对冲基金措手不及，因为他们原本预期，在全球主要央行坚守宽松货币政策之际，通货膨胀将上升。
但Burbank表示，他操盘的37亿美元Passport Capital基金，利用投资实货黄金及放空金矿股进行对冲避险。一名投资人指出，这档基金第一季上涨5.9%，基金推出十几年来，平均每年净收益18.6%。
但其他基金经理人似乎没有像Burbank一样安排避险。
知名对冲基金经理人保尔森(John Paulson)在金矿股及实货黄金皆有投资，最近这波大跌可能已让他的损失数以百万美元计。到第一季结束时，保尔森一支纯粹投资黄金的基金下跌了28%。
但他所成立的Paulson & Co仍坚持他的策略。
“金价近期跌势并未改变我们的中长期理论，”Paulson & Co合伙人John Reade表示。
到去年底时，保尔森亦在多家黄金相关企业及金矿企业持有股份。他单一最大投资是在全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust ，第四季季末时持有2,180万股。
对冲基金经理人Daniel Loeb创立的Third Point资本管理公司向投资人表示，黄金是他第一季损失最惨重的五大投资标的之一。对冲基金Greenlight Capital的创办人David Einhorn向投资人指出，黄金是他前五大投资之一。他尚未向投资人公布旗下基金的黄金投资表现，以及是否为这波跌势做好避险。
Burbank表示，很难具体指出金价为何上周开始挫跌，但他指出，经济情势改善，加上大宗商品整体下，打击了金价。高盛上周发布一份研究报告预测金价下跌，可能也加速跌势。
他预期金价跌势终将触底，因实货黄金需求仍强劲。但他并未提出跌势会在什么价位放缓或停止。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
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路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。