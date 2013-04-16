《交易视点》中国二季度利率债投资未到看空时--中金

路透北京4月16日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，二季度债市牛市行情可能仍未结束，尽管收益率快速下行的阶段可能已经过去，但支撑债市的利好因素依存，且利好可能尚未出尽。

支撑债市的核心因素是较强的配置需求。因此，至少收益率向上的动能和风险是不大的。而收益率的向下推动则依赖于交易型机构的主动介入，尤其是在经济数据差于预期的情况下，市场对于央行放松货币政策的预期可能增强。

对于投资者而言，即使对于收益率能否继续下行持有怀疑态度，也尚不必卖出或者明显降低仓位，可以以持有策略为主。

**二季度通胀：波澜不惊**

鉴于美元在二季度走弱可能性不大，对大宗商品价格的上涨仍有抑制作用，相应地国内PPI 环比也将上涨乏力，同比受低基数影响小幅回升，但转正的可能性仍然较小。

从中期来看，尽管近期M1与M2的增速之差和企业存款与居民存款的增速之差有所上升，但仍未转正，因此我们对全年不会出现高通胀的判断仍未改变。但就二季度而言，CPI同比可能受低基数影响出现小幅反弹，季末在2.5~3%之间。

食品方面，首先，一季度蔬菜涨幅大幅低于季节性，是CPI食品同比回落的最主要动力，但二季度蔬菜同比将明显反弹。

其次，在冻肉收储启动后，猪肉同比进一步下降空间不大，牛肉同比回落也难以抵消蔬菜同比回升的影响。

第三，“禽流感”对禽类价格有负面影响，但替代效应将推高水产品等价格，对整体食品价格的影响有限。

非食品方面，首先，由于去年二季度是国际大宗商品回落最快阶段，今年同期尽管大宗商品价格仍有望回落，但幅度大于去年的可能性不大，再加上国内资源品价格改革陆续推出，能源类分项同比可能小幅上升。

其次，国五条正式实施后租房供给增加，服务类同比在租金和自有住房的带动下同比有望出现回落。

第三，劳动力相关的分项与房租的走势正相关，将随房租同比的回落而稳中有降。

**二季度经济增长：复苏提前谢幕**

此前支持经济弱复苏的两大基础——社会融资高增长和房地产市场回暖——已经开始动摇。

首先，在银监会8号文以及后续可能的针对影子银行的监管政策的影响下，表外“非标”融资的增长至少在短期内将会受到限制，社会融资增速的放缓难以避免，事实上3月份投资到位资金增速已经出现了放缓迹象。

其次，这一轮房地产投资放缓滞后于销售放缓的时间较短，主要原因是在较强的调控预期下，目前房企拿地意愿较弱，土地购置面积持续负增长。3月份房地产投资和销售的同时放缓初步印证了这一观点。

基于以上两个判断，我们认为二季度投资增速难有起色，尤其是目前基建投资增速已经不低，未来进一步提高的空间有限。

其他指标方面，消费增速在逐渐消化了中央反腐影响之后二季度可能企稳回升，3 月份消费已经小幅改善。但汽车和石油消费明显回落，房地产销售的放缓也会对消费带来滞后影响，限制消费回升的幅度。

在外需难以进一步改善的情况下，真实的出口增速难以进一步上升，而监管层的关注也可能使套利的跨境资金增长放缓，再加上去年的基数较高，二季度出口可能将面临下滑的风险。

尤其是一季度出口交货值增速与出口额出现背离，对二季度的出口需要更加谨慎。工业增速对货币和社会融资增速有一个季度的滞后，同时去年同期基数较低，因此工业增速在二季度有望从目前的低位反弹。但在需求相对乏力，库存也并不低的情况下，工业增速回升的力度有限。

**二季度利率市场策略：未到看空时**

我们认为债市的牛市行情可能仍未结束，尽管收益率快速下行的阶段可能已经过去，但支撑债市的利好因素依然存在，而且利好可能尚未出尽。

一、考虑到社会融资总量和M2等货币指标对推动经济的效率下行以及后续的增速可能放缓，对经济的向下压制作用会逐步体现。一季度经济数据尽管差于预期，但未必是最差的。

二、从环比的角度，CPI对债市的利好支撑依然存在。

三、考虑到外汇占款的净增加以及央票到期，我们预计二季度末的超储率只会比一季度末小幅下降，但仍保持在2.0%-2.5%的相对宽松区间。

因此，尽管二季度流动性的宽松程度不及一季度，但尚不构成推升利率水平上升的因素。

支撑债市的核心因素是较强的配置需求。这些需求来自银监会8号文直接增加的银行理财对债券的需求、外汇占款以及央票到期支撑的银行自营对债券的配置需求、人民币强势以及中外较高的息差支撑的海外资金对国内债券市场的投资需求。

在这些需求的支撑下，至少收益率向上的动能和风险是不大的。而收益率的向下推动则依赖于交易型机构的主动介入，尤其是在经济数据差于预期的情况下，市场对于央行放松货币政策的预期可能增强。

对于投资者而言，即使对于收益率能否继续下行持有怀疑态度，也尚不必卖出或者明显降低仓位，可以以持有策略为主。

对于较为激进的投资者而言，可以适度延长持有债券的期限，3-5年期品种是主要配置品种，可以适度增加7-10年期品种的比例。

至于利率互换方面，与现券的方向一致，目前利率上行的动力不强，存在一定的下行可能与空间，因此可以考虑以收取固定利率头寸为主。(完)