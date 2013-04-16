更新版-日本经济：央行总裁黑田东彦敦促政府从支出和收入改善财政

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增细节)
路透东京4月16日 - 日本央行总裁黑田东彦周二敦促政府在收入和支出方面均采取措施，因公共财政处于无法维持的轨道上。
黑田东彦在国会对议员表示，上调消费税计划是必须采取的措施之一。日本的债务负担比例在主要经济体当中最为严重。
本月稍早，日本央行同意将公债持有量增加一倍，以增强货币扩张政策，但人们担心央行将最终为财政支出提供资金，除非政府采取严苛措施减轻债务负担。
“目前的公共财政状况无法维系，因此需要在收入和支出方面加以解决，”黑田东彦在众议院预算委员会表示。
“我认为消费税是其中的一部分。”
今年稍早日本央行和政府发布联合声明，央行同意致力达成2%通胀率目标来结束数年之久的通缩局面。
在声明中，政府亦承诺采取稳健财政政策。很多人称，稳健财政政策是必要的，才能消除有关政府利用额外货币宽松政策而加大支出的担忧。
日本首相安倍晋三在同一个国会委员会表示，政府明年将消费税从5%上调至8%的计划未变。然而，有些人担心如果日本经济前景疲弱，部分议员可能会试图阻碍这项计划。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。