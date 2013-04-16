更新版-日本经济：央行总裁黑田东彦敦促政府从支出和收入改善财政

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路透东京4月16日 - 日本央行总裁黑田东彦周二敦促政府在收入和支出方面均采取措施，因公共财政处于无法维持的轨道上。

黑田东彦在国会对议员表示，上调消费税计划是必须采取的措施之一。日本的债务负担比例在主要经济体当中最为严重。

本月稍早，日本央行同意将公债持有量增加一倍，以增强货币扩张政策，但人们担心央行将最终为财政支出提供资金，除非政府采取严苛措施减轻债务负担。

“目前的公共财政状况无法维系，因此需要在收入和支出方面加以解决，”黑田东彦在众议院预算委员会表示。

“我认为消费税是其中的一部分。”

今年稍早日本央行和政府发布联合声明，央行同意致力达成2%通胀率目标来结束数年之久的通缩局面。

在声明中，政府亦承诺采取稳健财政政策。很多人称，稳健财政政策是必要的，才能消除有关政府利用额外货币宽松政策而加大支出的担忧。