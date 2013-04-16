中国资管：上月285款集合信托产品发行，发行量五个月来首次回升

路透北京4月16日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财月报显示，3月共有56家信托公司发行了285款集合信托产品，发行数量环比上升62.86%。其中，新时代信托和中铁信托各发行了19款，并列第一。自去年11月以来的产品发行持续下降的趋势得到逆转。

从产品期限看，短期产品发行数量占比较上月略有下降。而从预期收益率方面看，除工商企业3年期以上产品外，其他各期限段产品收益率上涨明显。

已公布期限的产品期限构成表：

期限 占比 环比变化

1年期至2年期（不含） 35.32% 下降1.65个百分点

2年期至3年期（不含） 48.26% 上升0.36个百分点

3年期以上 11.94% 上升1.86个百分点

开放式产品 4.48% 下降0.56个百分点

房地产领域1至2（不含）、2至3（不含）年期产品和3年期以上产品的预期收益率分别上涨0.08、0.77个百分点和2.76BP至9.70%、10.44%和12.16%。

工商企业领域各期限产品的预期收益率涨跌互现，其中，1至2（不含）年期产品和，2至3（不含）年期产品的预期收益率分别上升0.48和1.12个百分点至8.98%和9.62%，3年期以上产品的预期收益率下跌0.05个百分点至8.50%。

基础设施领域的1至2（不含）年期和2至3（不含）年期产品收益率分别上升0.70 和0.19个百分点至10.00%和9.78%，3年期以上产品收益率录得10.45%。

2013年3月发行产品资金运用领域环比数据表：

-----2013年3月------ -----2013年2月-------

发行数量（款） 占比 发行数量（款） 占比

工商企业 98 34.39% 53 30.29%

基础设施 44 15.44% 23 13.14%

证券投资 33 11.58% 32 18.29%

房地产 42 14.74% 24 13.71%

金融 29 10.18% 23 13.14%

信贷资产 0 0.00% 0 0.00%

商品 1 0.35% 1 0.57%

其他 38 13.33% 19 10.86%

合计 285 100.00% 175 100.00%

2013年3月发行产品资金运用方式环比数据表：

-----2013年3月---- ------2013年2月-----

发行数量（款） 占比 发行数量（款） 占比

债权投资 106 37.19% 58 33.14%

物权投资 81 28.42% 41 23.43%

证券投资 33 11.58% 32 18.29%

股权投资 8 2.81% 8 4.57%

组合运用 23 8.07% 16 9.14%

其他 34 11.93% 20 11.43%

合计 285 100.00% 175 100.00%

**信托市场热点：收（受）益权投资性质受争议**

3月初，媒体爆出安信信托一款房地产信托“昆山-联邦国际资产收益财产权信托”已经违约，该款信托2012年9月末到期，但信托资金使用方昆山纯高投资开发有限公司没有如期归还。该信托优先收益份额21,500万元由投资者以现金认购，一般受益权份额由昆山纯高投资开发有限公司用非现金方式认购。

安信信托“为了履行信托公司社会责任，在信托期满后，根据银监会要求，对投资者进行了兑付”并将融资方昆山纯高投资开发有限公司起诉。该案件的争议点在于，信托的资金运用方式是权益投资，投资于项目的收益权，信托与融资人的关系不是明确的债权债务关系，担保措施可能无效。虽然安信信托通过另外一份债权合同办理了登记手续，但由于主债权人不是信托，并不能以融资人未回购收益权的理由执行财产。

这是收益权类信托第一次遇到法律问题。根据《担保法》和《物权法》，担保一定要有确定的主债权，而收益权信托的关系却没有明确为债权债务关系，故收益权信托的担保措施存在较大的法律瑕疵。这是该案给市场的最大启示。一时间，市场对收益权信托敬而远之，部分信托公司的此类信托停发，大部分银行和第三方机构都对此类系统进行规避。目前收（受）益权的法律性质尚无明确定位，故此案的最终结果将直接影响到以后此类业务发展。

**阳光私募**

大盘表现不佳，阳光私募跑赢大盘仍亏损。3月沪深300指数跌幅为6.67%。同期已公布净值的746款阳光私募产品平均相对收益率（净值增长率-沪深300涨幅）为3.87%，但仍然面临亏损。

在已公布相对收益率的287款阳光私募产品中有622款产品净值跑赢大盘，占比为83.27%，有125款产品跑输大盘，占比16.73%。其中中融信托发行的“景富趋势成长一期”跑赢同期大盘32.57个百分点，表现最好；表现最差的是中融信托发行的“融裕7号（长金7号）”，跑输同期大盘17.99个百分点，二者相差50.56个百分点,较上月扩大26.26个百分点。

3月相对收益率进入前十的产品，相对收益率都在两位数，相对表现较上月有所提高。从信托公司看，中融信托有4款产品入围，华润信托有3款产品入围。从私募机构来看，国鸣投资管理有限公司和上海从容投资管理有限公司均有2只产品入围。

**成立集合信托产品338款，募资396.89亿元**

上月共有53家信托公司成立了338款集合信托产品，成立数量环比增加54款，增幅为15.98%。共募集资金396.89亿元（不包括未公布募集规模的产品），环比上升1.47%。

其中有251款产品公布募集规模，平均每款信托产品募集规模为1.58亿元，环比下降22.38%。