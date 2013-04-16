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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 15:29 BJT

日本债市：公债价格上涨，因避险情绪升高且五年券标售顺利

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.130%      +0.0    0.130%
 五年期公债                            0.250%      -2.0    0.270%
 10年期公债                            0.590%      -5.5    0.645%
 20年期公债                            1.475%      -4.0    1.515%
 30年期公债                            1.620%      +0.5    1.615%
 10年期公债期   <0#JGB:>               144.09     +0.55    143.54
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
            
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIARY
CN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EUR
CN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB/
CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/T
CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN/
CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-C
MN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUBM
K=>

 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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