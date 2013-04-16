台湾债市：五年券殖利率连三日收低，回补弹升缺口空头噤声

路透台北4月16日 - 台湾五年券102/2殖利率周二连续第三日收低。疑似恐怖事件的爆炸案压低美债殖利率，带动台债也有所表现，只不过台股终场由黑翻红，债市套牢卖压纷纷出笼，殖利率收盘脱离日低。

交易员认为，近三日以来殖利率连续向下，已全数回补3月间殖利率上弹的跳空缺口，空单被迫进场回补。虽然，短期国际情势暂有利多头，但殖利率要大幅向下的机会倒也不高，主因目前已遇到套牢区，浮额的清洗还待时间。惟短多仍认为台债有机会可望震荡换手，殖利率向下朝年线迈进。

“跳空缺口被回补，空头力道衰竭，”一位证券业交易主管表示。目前五年券102/2期公债 年线在0.92%附近；10年券102/6期公债 的年线在1.19%附近。

交易员认为，殖利率由先前的高位下跌至今，套牢的都想解套，殖利率急跌恐怕不能期待，惟国际上经济成长动能不足的债市利多因素时有所闻，殖利率仍有机会缓下。

惟交易商也提到，今日台股 虽开跌近1%，但随着亚股跌势缩减，台股甚至尾盘攀升至小升收市，市场不排除政府护盘力道已经进场，这也可能使得台债的多头力道受到压抑。

交易商预估，五年券102/2期公债短线区间估约落在0.93-0.96%；10年券102/6期公债殖利率约在1.23-1.27%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -1.80 0.9440 0.9350-0.9505 308.5

10 102/6 -1.00 1.2550 1.2475-1.2595 26.0

20 102/3R -1.60 1.8480 1.8360-1.8510 7.5

一位证券业交易员则表示，今年台债的隐忧是经济的缓步复苏。但近期美国和中国公布的数据，显示复苏的脚步走得相当颠簸，且速度缓慢，这为台债多头再燃起信心。

交易员并指出，投资盘对长券的兴趣不如以往浓厚，但20年券102/3R期公债标售殖利率要出乎意料之外的高，这个机会恐怕也不大。

“寿险感觉不是那么饿...但目前1.83-1.85%的水位感觉中性，”一外商证券交易员说。

102/3期增额发行公债将于4月23日(下周二)标售，金额共计300亿台币，26日(下周五)发行。

美国公债价格周一上涨，因投资人担忧美国和中国经济数据令人失望，且在波士顿马拉松终点线附近发生爆炸后公债涨势加速，燃点避险买盘。

美国波士顿马拉松赛惊传遭爆炸袭击，目前死伤人数已达三人死亡，上百人受伤。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.2550

5 102/2 0.9440