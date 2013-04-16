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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 15:38 BJT

欧洲汇市：美元兑日圆劲升逾1%

路透伦敦4月16日 - 美元兑美元周二回升，涨幅逾1%，日圆回吐上日大涨的部分升幅。美元/日圆 升至盘中高点97.90，日内上涨1.1%。(完)
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