《交易视点》中国转债短期维持中性配置，关注低吸机会--中金

路透北京4月16日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，近来转债品种关注度稍有增多，因为需求在不断增加；而股市已反应诸多利空，但在诸多因素仍存在不确定性，做多动力仍不强。

因此，短期继续坚持对转债市场的中性配置建议，关注点转为增持。在近期消化利空的过程当中，逢恐慌性下跌把握低吸机会。

**转债关注度稍增多**

转债平价指数在过去两周跌幅超2%，但转债指数反正上涨，估值略有提升。民生转债一枝独秀，南山、工行、中行也有不错的涨幅。

对二季度转债市场的看法投资者可参见4月1日出版的《重回震荡市策略》。在过去的两周里，我们注意到转债品种关注度稍有增多。

潜在的原因包括：1、供给有远虑无近忧，而需求在不断增加，债市机会成本降低等；2、博股市反弹；3、民生转债示范效应。

目前转债估值隐含了股市震荡上行但幅度有限的预期。我们重申4月份供求对转债市场有支撑。

但投资者对股市如果持有震荡市预期，加上转债债底保护普遍弱化，估值继续上升空间将受到抑制，很难成为持续回报驱动力。而5月份之后尤其是6月份关注供给风险。

**股市已反应诸多利空，但做多动力仍不强**

股市方面，上周经济数据总体感观：悲观者看到了经济增长依旧乏力，乐观者看到了社会融资总量的回升以及行业数据的回暖。

我们认为二季度宏观经济仍将呈现“经济弱复苏、通胀较低、流动性较为充裕”的格局。

对短期股市的判断？考虑到流动性宽松、经济增长短期无忧，通胀水平在上半年不是关注焦点，股市面临的系统性风险无需夸大。

股市已经在反应诸多利空，当前点位可能处于震荡区间中间略偏下位置。但在诸多不确定性因素仍存在情况下，做多动力仍不强。

预计未来一两周内股市还要消化较差的经济增长数据和禽流感扩散、小长假来临、平淡的业绩期等影响，加上IPO重启等悬而未决，预计仍将以弱势震荡为主。待这些因素充分消化后，在宏观和行业数据带动下，情绪可能出现小幅修复。

**策略观点**

综上，我们短期继续坚持对转债市场的中性配置建议，关注点转为增持。在近期消化利空的过程当中，逢恐慌性下跌把握低吸机会。

择券方面，此前调整持仓结构后，近期可操作机会减少。正股低估值品种仍是配置重点，但周期股在反应当下经济较差现实后相对表现可能略有所起色，医药短期承压而中期仍有机会。促转股意愿始终是转债品种择券的重要依据，转债本身估值也是考量要素。

建议持有大盘转债（非银行、工行、民生），以及电力和南山转债，辅以同仁、重工等转债，中行仍具底仓价值。

个券方面，民生转债达到110 元代表着“估值”实现弱平衡。国投转债业绩靓丽且释放高送转利好，但转债赎回在即，继续兑现。

国电转债一季度业绩高增长，短期方向性不强，但国投触发赎回后具备“稀缺性”。

南山进入转股期后对资本市场诉求增强，3%的到期收益率仍是分水岭。重工跌至接近110元区域后建议从减持转为持有。(完)