《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(4月15日-19日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。拿“忽冷忽热”来形容中国经济再恰当不过，而这背后的症结在于需求依然脆弱，经济发展新增长点难觅。未来经济回升势头预计仍将延续，只是步伐恐怕要比原本想象的慢。

--中国周三召开的国务院常务会议指出,要继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，下一阶段将积极扩大国内有效需求，有效防范地方政府性债务、信贷等方面风险。 --中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲周三在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。

--中国经济弱增长在财政收入上亦得到体现。3月全国公共财政收入同比增速续降至6.1%，整个一季度增速也只有6.9%，低于同期经济成长率。中国财政收入已经告别过去高增长时代，今年全年收入增幅预计不会太高。 --世界银行周一略调降了对东亚新兴经济体2013年经济成长预估，并警告该地区较大经济体可能出现经济过热；但世银表示，日本央行的全面性货币扩张应能给发展中国家带来刺激作用。世行将中国2013年成长预估下调0.1个百分点。

--中国3月全国实际使用外资(FDI)金额124.21亿美元，同比增长5.65%，为连续第二个月同比上升。

--资本持续流入中国境内趋势愈加明显。国家外管局数据显示，3月份的银行代客结售汇顺差和远期净结汇规模都较2月份扩大；一季度代客累计结售汇顺差高达1,693亿美元，较上季度806亿美元规模扩大超过一倍。

--美国财政部最新数据显示，今年2月中国净增持87亿美元美国国债；截止2013年2月末，中国持有的美国国债为12,229亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--中国人力资源和社会保障部日前公布数据显示，在其监测的101个城市中，一季度岗位空缺与求职人数的比率约为1.10，较上季度和去年同期升幅均为0.02，为自2001年开始公布该数据以来的最高值。

--中国国家卫生和计划生育委员会称，截至周四17时，全国报告新增人感染H7N9禽流感确诊病例五例，禽流感确诊病例总数增至87例。在全国报告的确诊病例中，死亡17人，六人已治愈出院。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--据五位知情的会计师及银行人士指出，中国人行去年12月向金融机构发布新的反洗钱规定，要求根据客户的地理位置及业务性质(包括透明度)，对客户进行风险分级。知情人士称，新规定并未公开宣布，银行及保险公司必须在2015年12月之前执行规定。

--中国9.3万亿地方融资平台贷款犹如堰塞湖让各方警惕。中国银监会延续了既往监管思路，日前正式下发2013年银行地方融资平台贷款风险监管的指导意见。据消息人士周一透露，该文件仍以“降旧控新”为重点，但较此前的征求意见稿已略有放松。

--消息人士周三透露，中国银监会近日要求各家政策性银行及国有、股份制商业银行在5月8日前上报同业敞口的风险管理情况，因同业风险或被纳入大额风险敞口限额。这给近年来靠扩大同业资产来维持规模高增长的各家银行有所警示。

--中国证券报周五报导，多家证券公司人士表示，监管部门近期正针对证券公司开展现场检查，检查组已陆续分头入驻辖区内证券公司，检查重点为资产管理及合规部门。上述人士透露，每年监管部门均会对证券公司进行例行检查，但此次现场检查详细程度和力度均超往年。

--在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

--中国国家外汇管理局周三公布了修订后的银行间外汇市场做市商指引，在外汇市场做市商需满足的基本条件中，取消了其在资本充足率方面的要求。此举将降低了未来外汇市场做市商的门槛。 --上海证券报周五报导称，为引导海外资金将A股作为新的价值投资选项，中国有关部门正在研究推动将其纳入国际知名指数权重的工作；若该设想实现，将是中国A股首次被纳入公认的国际基准股票指数，对市场带来重大影响。 --如何应对人口老龄化是中国面临的重大挑战。中国社保基金理事会党组书记戴相龙建议，逐步将国有股超过51%部分划入全国社保基金，还可考虑每五年把中国人退休年龄延长一岁。 --上海证券报周二报导，近日厦门国际银行已获得中国监管机构批准，顺利完成全部股改工作，成为首例整体改制为中资商业银行的中外合资银行。 --上海证券报周二报导，在股指期货上市三周年之际，中国金融期货交易所未来将尽快推出金融期货新产品，争夺国际定价权，包括重推国债期货，推出股指期权和第二指数期货合约，备战外汇期货等。 --按市值计全球最大寿险公司--中国人寿 周一称，将与国发创投、东吴证券等成立合资企业，总出资额为100亿元人民币。合资公司将从事城市基础设施建设投资，城市发展产业投资，相关投资管理、投资咨询。 ========================================================================== **行业/公司**

--中国土地市场延续去年四季度以来的升温态势.国土资源部下属土地勘测规划院周四发布报告显示,2013年一季度各用途地价环比、同比增长率持续上升，并预计二季度城市地价总体水平继续温和上涨。

--中国国家统计局周一公布，中国1-3月房地产开发投资同比增20.2%，低于1-2月的增速22.8%。1-3月房屋新开工面积同比下降2.7%；商品房销售面积同比增长37.1%，销售额增长61.3%。 --据中国证券报周二报导,作为工信部扶持太阳能光伏产业若干意见中的最重要组成部分，涉及硅棒、硅片、电池组件及薄膜太阳能等光伏全产业链产品的市场准入条件，将于上半年出台。

--据福布斯中文版周一最新发布的2013年华人富豪榜，2013年净资产在10亿美元以上的华人富豪人数上升47人至245人，其中来自大陆的富豪占一半。不过前十位富豪中，香港富豪占据五位，李嘉诚蝉联全球华人首富；大陆富豪仅有娃哈哈集团创始人宗庆后，列第九位。