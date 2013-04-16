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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 15:50 BJT

韩国汇市：美元多仓遭解除推升韩元至两周高位，公债上扬

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,115.2 1,120.5

日圆/韩元 11.4250/349 11.4250/302

韩国公债期货 * 106.72 106.56

五年期公债收益率 2.69% 2.75%

三年期公债收益率 2.61% 2.66%

韩国综合股价指数 1,922.21 1,920.45

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* 为三年期公债近月期约报价 (完)

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