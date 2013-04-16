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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 15:38 BJT

《汇市简讯》欧元持坚，空头有被逼仓的风险

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* 有亚洲国家央行逢高卖出欧元兑美元

* 亚洲国家央行在昨日逢低买入后，有可能伺机卖出

* 昨日引发避险情绪的消息出炉后，欧元汇价保持相当不错的韧性

* 核心投机空仓有可能被进一步轧平

* 美元兑人民币走跌可能带来支撑(完)
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