修正-美国个股：尚德电力欲抛意大利资产，以解流动性燃眉之急

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记者 朱球 编译 田建华/张明钧

路透香港4月16日 - 尚德电力 的发言人周二表示，公司可能出售意大利的太阳能发电资产。这家中国的太阳能面板制造商正想方设法削减超过20亿美元的债务。

尚德电力一度是绿色科技的标竿企业，在纽约证交所上市，市值最高时达160亿美元。其5.41亿美元的美元可转换债券上月违约，还宣布最大的子公司破产。

知情人士上周称，公司或考虑出售Global Solar Fund Sicar(GSF Sicar)的88.15%股权，后者是位于卢森堡的一家基金，主要投资位于意大利的太阳能电站项目。

尚德电力发言人在回覆路透的电子邮件中称，“目前我们希望持续运营GSF，也将会考虑所有可能方案将各方利益最大化。”

在被问及将如何运用出售资产的收入以及该资产是否已收到兴趣意向时，发言人称，尚德电力将在“未来几个月”向投资者发布最新消息。

这是上个月尚德电力宣布旗下最大的子公司--无锡尚德破产且将进入政府引导的破产重组程序后，尚德电力首次公开承认可能会出售GSF Sicar的股权。

分析师称一些估计数据显示，GSF Sicar的企业价值多达8亿美元，包括超过6亿美元的中国国家开发银行的贷款。

一名知情人士先前对路透称，尚德正寻求出售部分资产并引进战略投资者入股，以偿还债务并激活公司。该公司太阳能面板产能曾经居全球之冠。

就算尚德处分GSF Sicar权益，分析师称这部份的收入也不足以偿还债权人。

债权人仍将得接受债务重整并承受损失，将部份债权转换为股权，或展延部份债务的还款期限。

在纽约证交所挂牌的尚德股价周一跌至0.58美元，2008年则曾创下90美元的高点。

分析师表示，尚德和先前的合作伙伴GSF Capital达成和解，可能已经为出售铺妥了路。理论上这笔出售可望带来数亿美元的现金。

但是，分析师表示，鉴于尚德急着出售这部分资产以解燃眉之急，估计很难拿到一个理想的价格。截止去年3月底，尚德的债务达到约22亿美元，净负债率达到200%。

企业资讯供应商IHS驻中国分析师Glenn Gu表示，“我很怀疑尚德能很快出售在GSF的权益...若到最后GSF权益以大幅折价出售，也不意外。“

尚德发言人表示，GSF Sicar在意大利总共拥有142兆瓦太阳能发电项目，其中141兆瓦已经上网，而且118兆瓦已经拿到意大利补贴电价。补贴电价为各国政府为鼓励发展清洁能源的主要政策之一。欧债危机迫使包括德国和意大利几个世界最大的太阳能发电国削减对可再生能源的补贴，从而引发了前两年太阳能面板价格的暴跌。

几位中国太阳能组件公司的高管本周接受路透采访时表示，目前为止，还看不到太阳能面板行业今年有任何复苏的迹象。另外，欧盟将在6月决定是否对中国生产的太阳能组件实行反倾销，国内生产商严阵以待。(完)