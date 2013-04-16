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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 15:57 BJT

金属期市：伦敦期铜受空头回补扶助反弹，但经济增长疑虑限制升势

0702GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7255.00 53.00 +0.74 -8.50

上海期铜 52900 -630 -1.18 -8.29

COMEX期铜 327.50 0.20 +0.06 -10.34

LME期铝 1882.50 16.50 +0.88 -9.10

上海期铝 14595 20 +0.14 -4.89

LME期锌 1881.00 12.00 +0.64 -8.84

上海期锌 14580 -965 -6.21 -6.21

LME期镍 15674.00 -21.00 -0.13 -8.63

LME期铅 2050.00 17.00 +0.84 -12.39

上海期铅 14035.00 -100.00 -0.71 -7.97

LME期锡 21202.00 152.00 +0.72 -9.39

LME/上海套利价差^ -551

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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