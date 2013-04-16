更新版-日本股市：日经指数连跌三日，软银和银行股下挫

软银 股价重挫6.8%。此前美国第二大卫视提供商Dish Network Corp 周一提出总额255亿美元的现金加股票，收购无线服务提供商Sprint Nextel Corp 。软银曾于去年10月提出以201亿美元收购Sprint的70%股权，Dish的收购要约将优于软银的提议。

东证股价指数 收低1.3%至1,119.20点，盘中稍早曾低见1,106.18点。部分交易商说，他们怀疑日本央行下午曾出手买进上市交易基金(ETF)以支撑市场，因在东证指数晨间跌逾1%时，通常都可见央行采取这样的操作。

“从今天的价格走势研判，股价守得相当好，我认为，非常可能是日本央行买进ETF来支撑市场，”法国巴黎银行驻东京的全球股票负责人Kyoya Okazawa称。

“日本央行以这样的方式向大众传递出，央行正在关注、且准备好支持市场的讯息。”

曾受日本央行积极刺激举措激励大涨的股票周二受到重创。银行类股 下挫3.1%。