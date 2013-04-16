更新版-日本股市：日经指数连跌三日，软银和银行股下挫

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
软银 股价重挫6.8%。此前美国第二大卫视提供商Dish Network Corp 周一提出总额255亿美元的现金加股票，收购无线服务提供商Sprint Nextel Corp 。软银曾于去年10月提出以201亿美元收购Sprint的70%股权，Dish的收购要约将优于软银的提议。
东证股价指数 收低1.3%至1,119.20点，盘中稍早曾低见1,106.18点。部分交易商说，他们怀疑日本央行下午曾出手买进上市交易基金(ETF)以支撑市场，因在东证指数晨间跌逾1%时，通常都可见央行采取这样的操作。
“从今天的价格走势研判，股价守得相当好，我认为，非常可能是日本央行买进ETF来支撑市场，”法国巴黎银行驻东京的全球股票负责人Kyoya Okazawa称。
“日本央行以这样的方式向大众传递出，央行正在关注、且准备好支持市场的讯息。”
曾受日本央行积极刺激举措激励大涨的股票周二受到重创。银行类股 下挫3.1%。
三菱UFJ金融集团 和三井住友金融集团 分别重跌3.6%和3.4%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。