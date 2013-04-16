《交易视点》二季度中国经济环比或适度修复，不建议续做空IRS--广发

路透北京4月16日 - 中国广发证券 最新发布的利率互换(IRS)周报表示，二季度中国经济环比有适度修复的可能性，当前IRS曲线过于平坦，对基本面可能的温和回升反应不足，不建议继续做空IRS。

**市场回顾**

资金成本开始攀升，流动性“中性偏紧”格局或开始酝酿。上周公开市场投放资金590亿人民币，回笼资金760亿，净回笼170亿，其中正回购到期440亿，央票到期150亿，净回笼量为近期低点。

资金成本方面，隔夜和七天回购利率(R001和R007)上周内均先升后降，周均值收于2.10%和3.18%，较节前上行20个基点(bp)和8bp。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)方面，SHIBOR3M继续在3.88%附近徘徊，但隔夜SHIBOR与R001保持一致趋势，周均值2.10%较节前亦上行20bp。

IRS曲线方面，FR007长端回落挑战底部极限，而SHIBOR3M相对蛰伏。上周受到CPI低于预期影响，对基本面反应更敏感的FR007互换长端再次下行4bp。不过从日数据走势来看，长端下行主要在第一个交易日(4月7日)完成，后半周已有回升趋势。SHIBOR3M方面，互换曲线前半周虽有小幅回落趋势，但后半周重新攀升，最终较前周几乎保持不变。

**交易观察**

基准利率——资金成本走势上周内先升后降，剔除节假日因素后的资金成本均值有小幅上升趋势，前期央行正回购操作引导资金成本向上的成效正在逐步显现，这也与我们之前强调的流动性可能呈“中性偏紧”格局观点相一致。

不过考虑到目前经济复苏低于预期和前期公开市场“维稳”基调浓重，后期资金成本大概率仍将是一个缓慢的上行过程。

互换利率——通胀低于预期局面再次刺激本已停滞的FR007互换长端重新下行。不过，我们依然坚持认为顺势做空风险大于可能获得的收益。

首先，从下行幅度来看，现券5Y上周仅下行2bp，互换下行幅度已相对较大。其次，尽管实际经济数据低于预期，但是名义值如货币信贷、社会融资总量则高于预期，这意味着未来通胀和实际增速出现回升的概率在增加。

近期互换长端的回落是受低于预期的经济数据刺激而造成，未来基本面一旦边际上出现好转，长端的反弹风险也同样不容忽视。

**策略建议**

刺激FR007下行的利好因素基本都已经出现，不建议继续做空IRS。

我们坚持认为，二季度经济环比层面上有适度修复可能性，互换曲线过于平坦，对基本面可能的温和回升反应不足，而且曲线再度下行的催化剂可能再难寻找。建议当曲线出现过度平坦化时（IRS_FR007利差跌至20bp以内，IRS_Shibor跌至10bp以内），可以参与增陡交易。(完)