中国房地产：2013年住房供地计划较去年目标略低--国土部

路透北京4月16日 - 中国国土资源部周二公布今年全国住房用地供应计划为15.08万公顷，计划高于去年实际完成的11.08万公顷，但较去年15.93万公顷的目标有所下调。

其中北京、上海、广州和深圳四大一线城市住房用地计划同比增加2.8%。

国土部网站上发布的新闻稿称，据各地上报汇总，2013年全国住房用地计划供应15.08万公顷，是过去5年年均实际供应量（9.77万公顷）的1.5倍。

从2010~2012年数据看，全国住房用地实际供应量均在11万公顷之上。

分析人士指出，就往年看，国土部的供地计划多难以完成。最近三年供地计划完成情况均不到七成。

供地结构方面，商品住房用地计划供应10.92万公顷，占住房用地供应计划的72.4%，其中中小套普通商品住房用地计划供应7.82万公顷，占商品住房用地供应计划的71.6%。

保障性安居工程用地计划供应4.15万公顷，能够充分满足2013年新开工630万套保障性安居工程用地应保尽保的要求。

就全国而言，保障性安居工程和中小套型商品房用地占比为79.4%，北京和上海则均为70%。

根据国务院房地产调控政策，今年要增加普通商品住房及用地供应，2013年住房用地供应总量原则上不低于过去五年平均实际供应量。住房供需矛盾突出、房价上涨压力较大的部分热点城市和区域中心城市，以及前两年住房用地供应计划完成率偏低的城市，要进一步增加年度住房用地供应总量，提高其占年度土地供应计划的比例。

受去年上半年土地市场遇冷影响，多数地区2012年未完成供地计划，全国房地产开发企业土地购置面积增速全年处于负值，今年1-3月同比下降22%。

最近三年全国住房用地供应计划及实际完成量 （单位：万公顷）

2010 2011 2012 2013

供地计划 18.47 21.8 15.93* 15.08

实际完成量 12.54 13.59 11.08 ~

完成计划率 67.9% 62.3% 69.6% ~

* 年初计划为17.26万公顷，但之后下调至15.93万公顷。

~ 尚未公布

数据来源：国土资源部 (完)

参看细节，请点击国土部网站(here) (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)