《中国企业债发行日程表》--4月16日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *重庆万盛经开 13 7 6.39% AA 4/17-4/19 广州证券 开发投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *宿州建投 15 7 6.40% AA 4/17-4/19 新时代证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== *湖南金霞 6 7 5.92% AA- 4/16-4/22 国泰君安证券 粮食产业公司 (第5年末附投资者选择权/湖南粮食集团提供担保) =================================================================================== *广西水电 6 5 5.88% AA 4/17-4/23 中银国际证券 电业集团 4 7 6.25% =================================================================================== 临沧国资 5 7 6.58% AA- 4/11-4/17 太平洋证券 经营公司 （第3-7年每年末偿还20%本金/以国有土地使用权抵押及股权质押担保） =================================================================================== 新乡投资集团 9 7 5.85% AA 4/15-4/17 中信建投证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 广州番禺交通 11 6 6.30% AA 4/12-4/18 国信证券 建设投资公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) =================================================================================== 海航集团 11.5 7 前五年6.60% AA+ 4/15-4/18 安信证券 （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） =================================================================================== 海南金海浆 12 7 6.10% AA 4/15-4/19 国开证券 纸业 (第5-7年末分别偿还30%、30%、40%本金/金光纸业(中国)提供担保) =================================================================================== 山东鲁信 10 7 薄记建档区间5.0%-5.2% AA+ 4/17-4/19 齐鲁证券 投资控股集团 （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） =================================================================================== 潍坊滨海 12 8 6.16% AA 4/16-4/22 兴业证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 李宏薇/吴芳; 审校 曹巍浩)