中国债市：利率债收益率续降，经济弱复苏及宽松资金面持续支撑

路透上海4月16日 - 中国银行间债市周二利率债等收益率继续下行，其中中长期品种成交较为活跃，因市场对宏观经济基本面的担忧短期难以消除，且资金面宽松态势依旧。

“现券收益率还在一路下行，利率债下了4-5个bp，最近行情还不错，7、10年期的买盘比较多，”上海一银行交易员表示。

该交易员解释说，中国经济仍处于弱复苏过程，加之目前资金面宽松，都支撑现券。

中国周一公布，一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于预期；业内人士指出，未来经济回升势头预计仍将延续，只是步伐恐怕要比原本想象的慢。

不过上海另一银行交易员指出，单就中国自身经济数据和流动性来看，还不足以支撑现券收益率如此连续走低，不排除全球黄金及大宗商品下挫等因素影响心态。

对于未来现券走势，有交易员认为，债市行情还需要“边走边看”。虽说短期内收益率还有一定的下行空间，但是长期来看，利好可能已经消化殆尽，收益率下行空间也会比较有限。

剩余期限约9.86年的固息国债130005券最新报价 在3.3800%/3.3400%，上日末笔为3.4250%/3.3900%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.0156 3.0264

上日 2.0482 2.9725

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.8920/2.8210

国债参考率报价 2.6990/2.6350

金融债参考率报价 3.3167/3.2533(完)

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