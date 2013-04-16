版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 16:26 BJT

香港股市：收低0.5%，空头回补操作帮助扳回部分跌幅

中国太保 跳涨3.4%，带动多数保险股上涨，此前公司公布3月保费收入成长强劲。此外，中国保监会表示，将允许股东持股两成以上，此举将有助提振资本强度。

大宗商品相关板块再度走疲，但午后收敛跌幅。中国最大金矿商紫金矿业 收低1.7%，江西铜业 下跌1.9%。

恒生指数稍早由200日移动均线21,462.7点附近的技术面支撑反弹后，空头回补带动大盘扳回早市多数跌幅。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐