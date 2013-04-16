重温稿-《中国新债预测》七年国债或需求较旺，利率料在3.31%低于二级市场

* 招标品种：财政部七年期固息国债

* 金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三(17日)9:30-10:30

* 受访人数：8位（银行、券商）

* 预测区间：3.30%-3.35%

* 预测均值：3.31%（按各家机构预测值平均）

路透上海4月16日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，疲弱的一季度数据令中国经济增长忧虑再度升温，加之全球风险资产集体大跌，债市避险优势再现，预计明日新债需求较为旺盛，中标利率低于二级市场可能性较大。

交易员指出，除银行配置动力依旧不减外，七年与10年国债的点差较小，也令七年国债的配置价值更为明显。

华南一券商分析师认为，“应该会比二级低一些，主要还是看配置需求，交易盘也就博一下边际，估计也很难拿到量，银行钱比较多。”

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在3.3795%，与10年品种的3.4405%仅相差约6个基点(bp)；目前剩余期限约6.78年的固息国债130003券最新成交收益率 为3.3350%，上日末笔为3.36%。

国家开发银行 周二招标的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，整体需求较为稳定，除三年品种外，中标利差多低于此前预期，主要受今日二级市场收益率下行带动。

该期债为财政部今年第八期记账式附息国债，按年付息，采用多种价格(混合式)招标方式，标的为利率，全场加权平均中标利率为票面利率。甲类成员在竞争性招标结束后，有权追加当期国债。