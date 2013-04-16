中国债市：利率互换下跌，受海外避险情绪及基本面疲弱影响

路透上海4月16日 - 中国人民币利率互换 周二下跌，受海外商品和能源等市场下跌影响，且美国又发生爆炸事件，恐慌情绪压制了机构风险偏好，而国内经济基本面复苏态势不够稳固，导致IRS长端跌幅较短端为甚。

“主要受海外市场恐慌情绪的影响，美国又发生爆炸，其它资产都在跌，都来买债券了。”上海一商业银行交易员称。

北京一商业银行交易员则指出，受境外避险需求带动，今日IRS跌幅较深，配合昨日公布的中国经济数据弱于预期，IRS长端下跌逾5个基点(bp)，短端约2-3个bp。

“(IRS)好久没动了，今天下跌的比较厉害。”她称，“接下来要往上走也不容易，基本面不支持，或许会再盘一段时间。”

全球市场上，受成长放缓忧虑冲击，投资人大抛黄金和原油，继美元计价黄金价格上日创历来单日最大跌幅后，周二盘中现货金 和美国期金 一度大跌至逾两年低位，稍后温和反弹，但市场气氛仍审慎。

周一举行的波士顿马拉松比赛遭遇爆炸袭击，几乎同时发生的两起爆炸发生在马拉松赛终点线附近，造成三人死亡，上百人受伤。

周一公布的中国数据显示，一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于路透调查预估中值8%；环比增速为1.6%；业内人士指出，未来经济回升势头预计仍将延续，只是步伐恐怕要比原本想象的慢。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ----------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.1475/3.2450 3.1910/3.2660 3.3220/3.4050 3.4680/3.5510 3.5275/3.7425 周一 3.1550/3.2525 3.2030/3.2820 3.3590/3.4460 3.5190/3.6080 3.5575/3.8025 ----------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0075/-0.0075 -0.0120/-0.0160 -0.0370/-0.0410 -0.0510/-0.0570 -0.0300/-0.0600

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。