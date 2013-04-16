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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 17:21 BJT

更新版1-中国货币市场：资金供求平衡回购利率小幅波动，短线关注财政存款上缴

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海4月16日 - 中国银行间资金市场周二供求较为平衡，隔夜及七天期等主要回购加权利率 仅小幅波动，公开市场正回购操作影响并不明显。

不过交易员称，随着本周后半段可能开始有财政存款陆续开始上缴，不排除届时流动性可能会收紧，需随时关注。

“(资金面)现在供求还算平衡，就是之前的减点(出钱)现在没有了。”上海一银行交易员表示。

中国人民银行今日公开市场进行了580亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平在2.75%。扣除今日390亿元正回购到期，单日净回笼190亿元；上周二正回购操作量是300亿元。

该交易员并称，公开市场正回购已重启近两个月，加之力度较为温和，所以目前来看对资金面影响总体不大，而近期企业可能上缴税款等财政存款变动因素更值得关注。

据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。知情人士向路透透露，因今年清明假期为4月4日-6日三天，缴款申报截至日顺延三天至18日(周四)，缴纳日则为申报后的三日内。

今日银行间市场质押式回购总成交量为8,542.20亿元，较上日的8,378.54亿元继续增加%；其中隔夜品种成交7,648.27亿元，上日为7,410.63亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.0156 2.0482 -3.26 7,648.27

七天 3.0264 2.9725 +5.39 598.40

14天 3.0601 3.0636 -0.35 138.46 上交所债券回购

其中:一天 2.3150 2.2600 +5.50 1,480.43

七天 2.4550 2.3250 +13.00 188.16

14天 3.0000 3.2000 -20.00 16.52 回购定盘利率

其中:隔夜 2.0700 2.0800 -1.00 --

七天 3.0700 2.9700 +10.00 --

14天 3.0500 3.0300 +2.00 -- shibor

其中:隔夜 2.0170 2.0533 -3.63 --

七天 3.0440 2.9810 +6.30 --

三个月 3.8803 3.8802 +0.01 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇/吴芳; 审校 林高丽)
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