更新版 1-中国汇市：人民币兑美元连三日创新高，结汇压力不减升值预期强烈

* 人民币中间价及即期均连三日创历史新高 * 两天内人民币历史高点被推升逾100点 * 结汇压力较大，后期继续升值预期仍强 * 在岸美元价格低于离岸，一度吸引境内购汇 (新增收盘报价和评论) 路透北京4月16日 - 人民币兑美元即期 周二跟随中间价连续第三日创出历史 新高。尽管在岸市场美元价格低于离岸市场价格，一度提振境内美元买盘，但净结汇压力不 减，人民币整体仍呈现坚定走升态势，短期将测试6.1800元。 交易员表示，今天汇率市场较此前活络，波幅有所扩大。但人民币结汇压力仍然很大， 且中间价保持坚挺，升值预期并未因国际金价重挫、隔夜美元上涨等因素而减弱，后期仍有 可能继续走高。 “什么都大跌，就人民币坚挺啊！”上海一股份行交易员说，“可是经济数据都不怎么 好，人民币升值那么快，令人恐慌。” 人民币兑美元于上周五时创下6.1900元的历史新高，不过今天该纪录已经刷新为6.1798 元，两个交易日间向升值方向波动超100个点。不过该交易员表示，大家觉得6.1800附近有 阻力，不敢再买，人民币尾盘小幅回落。 上海一外资行交易员表示，“此前购汇的中资行并没有出现，而是参与到结汇中来，由 此判断他们还是有客盘结汇，而且已经多到无法承受(美元)多头的地步。” 他并指出，离岸人民币CNH走势相对较弱，听说是有海外对冲基金获利了结。从市场表 现来看，在国际黄金价格重挫的背景下，离岸的CNH市场并未吸引资金进入。 东京汇市美元兑日圆周二自两周低点反弹，受低接买盘支撑，但交易商仍担心金价进一 步挫跌，可能刺激对避险日圆的需求。 伦敦期铜价格周二先跌后涨，在空头回补帮助下攀升近1%，不过由于即将发布的欧美数 据有可能重新引燃全球经济成长担忧，投资人保持谨慎。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1831 6.1871 0.06% 中间价 6.2408 6.2454 0.07% 日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 74 6.1798 6.1872 2013年来即期升贬值幅度 0.76% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 930 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日 1年期NDF 6.2551/88 6.2610 CNH即期 6.1864/81 6.1875 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 黄凯)