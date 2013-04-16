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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 16:58 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元连三日创新高，结汇压力不减升值预期强烈

* 人民币中间价及即期均连三日创历史新高
    * 两天内人民币历史高点被推升逾100点
    * 结汇压力较大，后期继续升值预期仍强
    * 在岸美元价格低于离岸，一度吸引境内购汇

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京4月16日 - 人民币兑美元即期 周二跟随中间价连续第三日创出历史
新高。尽管在岸市场美元价格低于离岸市场价格，一度提振境内美元买盘，但净结汇压力不
减，人民币整体仍呈现坚定走升态势，短期将测试6.1800元。
    
    交易员表示，今天汇率市场较此前活络，波幅有所扩大。但人民币结汇压力仍然很大，
且中间价保持坚挺，升值预期并未因国际金价重挫、隔夜美元上涨等因素而减弱，后期仍有
可能继续走高。
    
    “什么都大跌，就人民币坚挺啊！”上海一股份行交易员说，“可是经济数据都不怎么
好，人民币升值那么快，令人恐慌。”
    
    人民币兑美元于上周五时创下6.1900元的历史新高，不过今天该纪录已经刷新为6.1798
元，两个交易日间向升值方向波动超100个点。不过该交易员表示，大家觉得6.1800附近有
阻力，不敢再买，人民币尾盘小幅回落。
    
    上海一外资行交易员表示，“此前购汇的中资行并没有出现，而是参与到结汇中来，由
此判断他们还是有客盘结汇，而且已经多到无法承受(美元)多头的地步。”
    
    他并指出，离岸人民币CNH走势相对较弱，听说是有海外对冲基金获利了结。从市场表
现来看，在国际黄金价格重挫的背景下，离岸的CNH市场并未吸引资金进入。
        
    东京汇市美元兑日圆周二自两周低点反弹，受低接买盘支撑，但交易商仍担心金价进一
步挫跌，可能刺激对避险日圆的需求。 
    
    伦敦期铜价格周二先跌后涨，在空头回补帮助下攀升近1%，不过由于即将发布的欧美数
据有可能重新引燃全球经济成长担忧，投资人保持谨慎。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
        
 在岸市场人民币兑美元                     今日           上日       升贬
            即期成交价格                 6.1831         6.1871      0.06%
                  中间价                 6.2408         6.2454      0.07%
                                                                      
          日内相对于中间价最大波幅  0.98% (上限±1%)     日高       日低
                日内波动幅度(pips)         74           6.1798     6.1872
            2013年来即期升贬值幅度        0.76%                            
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF         930                        
                               XS>                                
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:44             今日            上日        
             1年期NDF                   6.2551/88       6.2610        
                     CNH即期            6.1864/81       6.1875        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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