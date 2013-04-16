《中国公开市场回购未到期一览表》--4月16日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 2,840亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/4/18 28 2.75 480 2013/4/23 28 2.75 320 2013/4/25 28 2.75 300 2013/4/30 28 2.75 300 当月累计: 1,400 --------------------------------------------------- 2013/5/7 28 2.75 300 2013/5/9 28 2.75 460 2013/5/14 28 2.75 580 2013/5/23 91 3.05 100 当月累计: 1,440 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 无 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.中国央行2012年春节长假前开始公开进行逆回购招标，为公开市场 提供了新的操作工具，自去年二季度末以来，逆回购操作频率更趋稳 定，渐渐成为公开市场常规操作工具之一。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆 回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。(完) (整理 丁淑琴；审校 李宏薇)