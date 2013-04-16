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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 17:03 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--4月16日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 2,840亿元

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
    2013/4/18        28           2.75            480
    2013/4/23        28           2.75            320
    2013/4/25        28           2.75            300
    2013/4/30        28           2.75            300
        
                         当月累计: 1,400
    ---------------------------------------------------  
    2013/5/7         28           2.75            300
    2013/5/9         28           2.75            460
    2013/5/14        28           2.75            580
    2013/5/23        91           3.05            100
    
                         当月累计: 1,440     
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 无

    到期日        操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    暂无
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    注：1.中国央行2012年春节长假前开始公开进行逆回购招标，为公开市场
         提供了新的操作工具，自去年二季度末以来，逆回购操作频率更趋稳
         定，渐渐成为公开市场常规操作工具之一。
       2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
       3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆
         回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。(完)

 (整理 丁淑琴；审校 李宏薇)
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