欧洲汇市：英镑兑美元略走高，关注英国经济数据

但鉴于高通胀亦在打压经济成长，任何影响料将是有限的。分析师称，下周将公布的第一季国内市场总值(GDP)是否将显示英国重回衰退，仍难以估计。

分析师还称，随着金价小幅扳回了周一中国疲弱数据促发的较大跌幅，外汇市场参与人士的关注点暂时放在其他地方。

“对英镑而言有即将出炉的通胀数据，但市场此刻的关注点更加全球性，因此数据不太可能带来太多影响，”Western Union Business Solutions市场分析师Nawaz Ali表示。

“我预计几周内市场将处于区间交投，在4月25日公布GDP数据之前不会有太多状况出现。”他认为英镑将交投于1.51-1.54美元区间内。

英镑兑美元 上涨0.1%，报1.5304美元，周一触及低点1.5269美元。

不过，英镑兑美元仍远低于上周高位1.5412美元，此为2月20日以来最高位。

欧元兑英镑 上升0.15%，报0.8539英镑，处在4月1日低点0.84115英镑上方。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价