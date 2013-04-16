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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 17:06 BJT

中国电力：今年用电量预计增长4-6%--中电联官员

刘向东在出席北京的一次会议上作出上述表示。

中国2012年消耗4.96万亿千瓦时(kWh)电量，较上年增长5.5%，2013年第一季用电量增长4.25%至1.21万亿千瓦时。

此预估低于国家电力监管委员会1月时作出的估计。该委员会预计今年用电量将增长超过9%。(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)
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