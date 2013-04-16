CNH市场动态：离岸即期近两月来首见低于在岸，但中间价仍支持看多

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月16日 - 香港离岸人民币即期 周二短暂下跌后回升，受中间价格 创记录高点支持。市场人士指出，离岸即累积较大的美元空单回补压力，然而在中间价格屡创新高之际，看多气氛不变。
这也是人民币在岸价格自2月下旬以来，首度高于离岸价格，两者价差由昨日的负35点(在岸-离岸)翻成正36点。
银行人士指出，随着中间价格日日走高，市场将之解读为央行并不介意人民币保持强势，对作多人民币保持较高的兴趣，场内并有臆测称央行很快会放宽交易区间2%。
此外，近期黄金价格暴挫，也令市场对于全球经济复苏有着期待，亦令新兴市场货币获得追捧，包括澳元 、韩圜 今日都有较明显的涨幅。然而，G20会议在即，市场也观望公报是否论及近期日圆弱势。
“美元/CNH的空头部位比较高，人们在找获利了结的藉口，稍早波士顿马拉松的悲剧就成了藉口。”一大型中资行交易员说。
在稍早交投清淡时刻，美元买盘推动离岸人民币汇价跌至六天来低点6.1960，但数位交易员指出，随着9点过后中间价格连续第三日开出新高，美元空单再度聚集。
“美元/CNH高于在岸价格，只是短暂现象，等到市场稳定，(看多人民币)的投资者会再回来，”一外资银行交易员说，“中间价格告诉我们，以现在情况偏强的汇价并不会影响中国经济，经济是靠内需在拉动。”
本地时间下午5:00时，离岸人民币 即期报6.1870，周一收在6.1940，盘中区间在6.1860-6.1960；在岸人民币汇价 收6.1831。在岸汇价高出离岸39点子。
在岸与离岸即期价格走势及价差变化，请点选(link.reuters.com/rak47t)
在NDF市场 方面，本地时间下午5:02时，美元/人民币一年期品种 报6.2555/6.2585，持平上日。
一台资银行人士指出，市场对于人民币长期看升，令到长天期NDF成交愈来愈活络，包括先前冷门两期NDF。
“比较起来，两年期相对便宜，客户作两年期的需求愈来愈多，汇价下得很多。”他说。
美元/人民币NDF两年期品种 报6.2885/6.2985，较3月底的6.3573下跌约688点。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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