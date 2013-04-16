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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 17:01 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业买超4亿台币

路透台北4月16日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币）

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       25.50       21.50       +4.00
     票券业        0.50        1.50       -1.00
     证券业        6.50        9.50       -3.00
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