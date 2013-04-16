能源产业：中国到2015年煤炭进口量料增长至近4亿吨--来宝集团

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月16日 - 大宗商品贸易公司--来宝集团 矿产部总经理尼尔·达尔周二称，到2015年中国进口煤炭的数量可能接近4亿吨，这一数字料比目前水平高出70%。
他在2013年中国国际煤炭大会上称，国际煤炭市场已经结束了高速增长的时代，未来十年里国际煤炭需求将适中。不过未来中国继续领跑全球需求的增长，亚洲非经合组织国家将主导能源消费增长，尤其是中国的发展将远超其他国家。
他认为，中国将会多样化机会性地进行国际煤炭采购，一改之前大多数从太平洋国家进口煤炭的状况。
数据显示,中国2012年进口煤炭2.34亿吨,同比增长28.7%.
路透今年稍早的调查显示,中国今年煤炭进口量可能出现五年来首次下滑,因为国内供应的增加以及煤炭运输网络的改善.(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。