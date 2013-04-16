银行观点：金价料在每盎司1,250-1,500美元区间波动--星展香港

路透香港4月16日 - 星展银行（香港）周二称，预期未来数季黄金价格将在每盎司1,250-1,500美元之间波动，并在低位见支持，因美国和中国为主的环球经济状况并无重大变化。

美国和中国数据弱于预期引发全球大宗商品近日重挫，其中以金价跌幅一马当先，由上周四的1,560美元暴跌至周一的1,352美元，因投资者担心央行出售黄金以及全球经济成长等利空因素。

星展香港财资市场部高级副总裁王良享在记者会上称，自从2008年金融危机以来大型机构投资者采取对冲策略，买入美元的同时先后沽空欧债及日圆。由于投资者继续看好美国股市，故在沽空日圆获利后再转而沽空黄金，相信近日金价重挫与对冲盘操作有关。

“除非是经济大萧条，否则金价在上一个金融危机时低位1,250美元将见支持。”他并指出，如果美国利率反弹2-3厘，持有黄金的成本才会上升，但该行预料美国到2015年才会加息。

现货金 周二一度跌至两年低位的每盎司1,321.35美元，其后引发实货买盘，于0547GMT时回升至1,359.51美元，但投资人态度仍审慎。

投资策略方面，王良享称，该行看好新兴市场的政府债券如俄罗斯、巴西和印尼；外汇则选择高息货币如澳洲和纽西兰；香港股市由于估值低而具有长期投资价值。（完）