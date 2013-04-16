银行观点：金价料在每盎司1,250-1,500美元区间波动--星展香港

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月16日 - 星展银行（香港）周二称，预期未来数季黄金价格将在每盎司1,250-1,500美元之间波动，并在低位见支持，因美国和中国为主的环球经济状况并无重大变化。
美国和中国数据弱于预期引发全球大宗商品近日重挫，其中以金价跌幅一马当先，由上周四的1,560美元暴跌至周一的1,352美元，因投资者担心央行出售黄金以及全球经济成长等利空因素。
星展香港财资市场部高级副总裁王良享在记者会上称，自从2008年金融危机以来大型机构投资者采取对冲策略，买入美元的同时先后沽空欧债及日圆。由于投资者继续看好美国股市，故在沽空日圆获利后再转而沽空黄金，相信近日金价重挫与对冲盘操作有关。
“除非是经济大萧条，否则金价在上一个金融危机时低位1,250美元将见支持。”他并指出，如果美国利率反弹2-3厘，持有黄金的成本才会上升，但该行预料美国到2015年才会加息。
现货金 周二一度跌至两年低位的每盎司1,321.35美元，其后引发实货买盘，于0547GMT时回升至1,359.51美元，但投资人态度仍审慎。
投资策略方面，王良享称，该行看好新兴市场的政府债券如俄罗斯、巴西和印尼；外汇则选择高息货币如澳洲和纽西兰；香港股市由于估值低而具有长期投资价值。（完）
(记者 雷美珍; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。