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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 17:19 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元在德国ZEW数据公布后短暂下跌

路透伦敦4月16日 - 欧元兑美元 周二在德国ZEW数据公布后下跌，跌至盘中低点1.3028，数据公布前报1.3049。(完)
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