香港房地产：下半年楼市交投续胶着，楼价全年或跌一成--戴德梁行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月16日 - 香港政府2月份推出双倍印花税的严厉楼市措施后，二手楼价已从当时的高位回落5%，物业顾问--戴德梁行估计，下半年住宅楼市将持续偏低，料全年楼价累积跌幅或达到一成。
港府今年2月推出的最新一轮楼市措施，通过倍增印花税，加上此前推出的加强版特别印花税和针对非本地居民买家的买家印花税等措施，压抑市场气氛。3月份的整体楼宇买卖宗数由2月份的9,825宗萎缩至约7,000宗，其中住宅只占4,534宗。
“我们年初时预计今年全年住宅楼价可望升一成，因当时政府尚未有进一步打压(楼市)措施。”戴德梁行北亚区策略发展顾问部主管陶汝鸿在记者会上称。
“下半年楼价会有下调压力，全年楼价可能会跌一成。”他说。
陶汝鸿指出，目前香港各项基本因素没大变化，政府政策是导致楼价下跌的最主要因素。
不过，该行预测4月份的整体物业成交有可能维持于7,000宗，主要因发展商为了赶在4月底一手住宅物业销售条例生效前推售手头单位，因而一手市场料较为活跃。
该行估计，5、6月的每月成交宗数可能进一步滑落至约5,500宗左右。这数字与2003年香港爆发非典型肺炎(SARS)时的成交量差不多。
陶汝鸿相信，虽然楼市已有所降温，但政府的措施推出时间不长，相信政府不会太快收回政策，而市场的后续反应仍需时观望。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。