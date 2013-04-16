香港房地产：下半年楼市交投续胶着，楼价全年或跌一成--戴德梁行

路透香港4月16日 - 香港政府2月份推出双倍印花税的严厉楼市措施后，二手楼价已从当时的高位回落5%，物业顾问--戴德梁行估计，下半年住宅楼市将持续偏低，料全年楼价累积跌幅或达到一成。

港府今年2月推出的最新一轮楼市措施，通过倍增印花税，加上此前推出的加强版特别印花税和针对非本地居民买家的买家印花税等措施，压抑市场气氛。3月份的整体楼宇买卖宗数由2月份的9,825宗萎缩至约7,000宗，其中住宅只占4,534宗。

“我们年初时预计今年全年住宅楼价可望升一成，因当时政府尚未有进一步打压(楼市)措施。”戴德梁行北亚区策略发展顾问部主管陶汝鸿在记者会上称。

“下半年楼价会有下调压力，全年楼价可能会跌一成。”他说。

陶汝鸿指出，目前香港各项基本因素没大变化，政府政策是导致楼价下跌的最主要因素。

不过，该行预测4月份的整体物业成交有可能维持于7,000宗，主要因发展商为了赶在4月底一手住宅物业销售条例生效前推售手头单位，因而一手市场料较为活跃。

该行估计，5、6月的每月成交宗数可能进一步滑落至约5,500宗左右。这数字与2003年香港爆发非典型肺炎(SARS)时的成交量差不多。