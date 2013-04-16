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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 17:25 BJT

欧元债市：德债期货在ZEW数据公布后下跌

路透4月16日 - 德债期货 周二触及盘中低点145.83，日内下跌21个跳动点，此前公布德国ZEW数据疲弱，不过仍优于部分市场人士预期。(完)
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